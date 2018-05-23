56 مليون جنيه لمشروعات عاجلة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة بكفر الشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات مرحلة الإجراءات العاجلة لمحافظة كفرالشيخ بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لها بواسطة المحافظة لسرعة الانتهاء من تركيبها للحاجة الملحة لها بتكلفة 55.95 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وتوفير قطع غيار وصيانة للمعدات 3 بتكلفة مليون جنيه، فضلًا عن تحسين كفاءة مصانع التدوير بمدينتي بيلا وسيدي سالم بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما سيتم إنشاء مدفن صحي مطابق لكافة الاشتراطات البيئة والصحية بمطوبس بتكلفة 163 مليون جنيه؛ للتخلص من كافة المخلفات الصحية، وفقًا لأحدث النظم والآليات العلمية الصحية.