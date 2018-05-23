تسجيل الدخول

الوطن

56 مليون جنيه لمشروعات عاجلة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة بكفر الشيخ

منذ 29 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
56 مليون جنيه لمشروعات عاجلة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة بكفر الشيخ

ديوان عام محافظة كفر الشيخ

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروعات مرحلة الإجراءات العاجلة لمحافظة كفرالشيخ بتكلفة إجمالية 56 مليون جنيه، وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح لها بواسطة المحافظة لسرعة الانتهاء من تركيبها للحاجة الملحة لها بتكلفة 55.95 مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هذه المشروعات تتضمن إنشاء مصنع تدوير للمخلفات بمدينة كفرالشيخ بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة مطوبس بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وإنشاء مصنع تدوير بمدينة دسوق بتكلفة 15.65 مليون جنيه، وتوفير قطع غيار وصيانة للمعدات 3 بتكلفة مليون جنيه، فضلًا عن تحسين كفاءة مصانع التدوير بمدينتي بيلا وسيدي سالم بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما سيتم إنشاء مدفن صحي مطابق لكافة الاشتراطات البيئة والصحية بمطوبس بتكلفة 163 مليون جنيه؛ للتخلص من كافة المخلفات الصحية، وفقًا لأحدث النظم والآليات العلمية الصحية.

أخبار متعلقة

محافظ كفر الشيخ يشارك في إفطار جماعي بقرية الأبعادية بالحامول اليوم

محافظ كفر الشيخ يشارك في إفطار جماعي بقرية الأبعادية بالحامول اليوم
محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الرقابة على المستشفيات

محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الرقابة على المستشفيات
محافظ كفر الشيخ يطالب بتواجد مفتشي التموين بالمخابز

محافظ كفر الشيخ يطالب بتواجد مفتشي التموين بالمخابز
بالصور| محافظ كفر الشيخ يشدد على إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية

بالصور| محافظ كفر الشيخ يشدد على إنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ كفر الشيخ: آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أملاك الدولة 14 يونيو

محافظ كفر الشيخ: آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أملاك الدولة 14 يونيو

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

استشهاد طفل فلسطيني إثر إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد طفل فلسطيني إثر إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

وزير الخارجية الإماراتي: تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي خالص

وزير الخارجية الإماراتي: تشكيل الحكومة العراقية شأن داخلي خالص

بالصور| مدير الرعاية بالشرقية يتفقد مستشفى كفر صقر المركزي

محافظ كفر الشيخ: رضاء المواطن أمن قومي ونتقاضى أجرا لخدمته

محافظ كفر الشيخ: رضاء المواطن أمن قومي ونتقاضى أجرا لخدمته

"تعليم بني سويف": 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

"تعليم بني سويف": 17 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة

اختيارات الوطن

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

صور من حياة الرسول| كيف كان يقضي الرسول يومه في رمضان؟

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

قصص مخابراتية| "المقايضة".. "تكتيك" المخابرات للاستفادة من "السوفييت"

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

حواديت الجبرتي| زمن العثمانيين.. حين شرب المصريون "العاقول" لغلاء البن

الأكثر قراءة

عاجل