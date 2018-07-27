وجه الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس الخميس، بضرورة دعم التراضي الوطني وإحلال السلام الشامل بالبلاد، وبحث البشير سبل دعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار لجمع الصف الوطني.

وقال مساعد رئيس الجمهورية، عبدالرحمن الصادق المهدي، خلال لقائه رئيس الجمهورية، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، إن اللقاء تناول الشأن العام ودعوة الجميع للحوار دون استثناء، مشيراً إلى أن البلاد في حاجة لجمع الصف الوطني والتوافق لمواجهة صعوبات المرحلة.

وتناول اللقاء دور السودان الفاعل وأهميته في تحقيق الاستقرار للإقليم.

وأضاف المهدي، أن اللقاء أمن على أهمية المضي في برنامج إصلاح الدولة ومحاربة الظواهر السالبة، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.