قتل 5 أشخاص في عمليتي إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية، في ساعة متأخرة، مساء الجمعة، حسبما أفادت الشرطة، ونقلت صحيفة "نيويورك بوست"، عن الشرطة أن شخصا واحدا نفذ عمليتي إطلاق النار.

وأوضحت الشرطة أن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار داخل دار لرعاية كبار السن، كما قتل شخصان آخران في منزل يخص أحد الذين قتلوا بدار الرعاية نفسها، وقالت الشرطة إن مطلق النار لا يزال هاربا، حسب المصدر نفسه.

وطوقت الشرطة دار الرعاية، بينما لم تكشف عن هويات القتلى أو الدافع وراء إطلاق النار، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.