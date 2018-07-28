"دش" ينهي حياة عامل سقط من الطابق السادس بالإسكندرية

لقى عامل خردة مصرعه، أمس، أثناء إصلاحه طبق استقبال القنوات الفضائية، اختل توازنه فسقط من الطابق السادس، بالعقار رقم 106 بمساكن مبارك، غرب الإسكندرية، مما أدى لإصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبدالحميد مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بسقوط شخص من أعلى عقار غرب الإسكندرية، وتوفي.

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة العامرية أول، إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص وجود جثة شخص يدعى "ي. ج. م"، (31 سنة - عامل خردة)، ومقيم بالعقار المشار إليه، مسجاه على ظهره بالطريق العام، يرتدي كامل ملابسه، بمناظرته تبين إصابته بكسور وجروح بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال زوجته "ن. ع. م"، (37 سنة -ربة منزل)، ومقيمة بذات العنوان، قررت بأن أثناء قيام زوجها المذكور بإصلاح طبق استقبال القنوات الفضائية أعلى سطح العقار سكنهما، بالطابق السادس، اختل توازنه وسقط بالطريق العام، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

جرى إخطار النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى العامرية العام، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر ويجري العرض على النيابة العامة.