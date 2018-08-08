نظم نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، مساء اليوم، حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم في المسابقة التي أقامها النادي، وشارك فيها عدد من القضاة وأبنائهم خلال شهر رمضان المبارك، والمتفوقين بالثانوية العامة والجامعات، وذلك بمقر النادي النهري.

جاءت مسابقة القرآن الكريم على ثلاثة مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، والمستوى الثاني حفظ 15 جزءًا من كتاب الله الكريم، ثم المستوى الثالث وهو حفظ جزء عم وكان ذلك مقتصرا على أبناء القضاة فقط.

كما تم تكريم أبناء القضاة المتفوقين في الثانوية العامة بمجموع 95%؜ بحد أدنى وخريجي الجامعات بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.