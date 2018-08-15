مدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فترة التقديم للمدرسة التكنولوجية التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر إلى 28 أغسطس، لطلاب محافظتي القاهرة والشرقية بمجموع كلي لا يقل عن 175 درجة بمرحلة التعليم الأساسي، بناءً على طلب الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، وستتم المقابلات والاختبارات للطلاب بأول سبتمبر، وتعلن النتيجة بدءً من 6 سبتمبر.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تطوير التعليم الفني والشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ومن جانبه قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد وشروط تقدم الطلاب للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، يأتي في إطار أهداف مبادرة صناع مصر التي تنطلق تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. ‎

وأشار خيري، إلى الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات وهي كالتالي:

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي السابق 2017/2018 بمجموع كلي لا يقل عن 175 درجة.

- أن يكون الطالب من سكان إحدى محافظات (القاهرة أو الشرقية) بسن لا يزيد عن 18 عامًا في أول أكتوبر، ولائقًا من الناحية الصحية والبدنية وفقًا للشروط المقررة وطبقًا للاستمارة التي يتم استيفاؤها من قبل الطالب، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يجتاز الطالب الاختبارات التي تعقد للقبول بالمدرسة.

وفي هذا السياق أعلنت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم للفني، عن مد فترة تقديم الطلاب إلى 28 أغسطس من العام الحالي لطلاب المناطق المجاورة لمحافظتي (القاهرة والشرقية) وإتاحة الفرصة لطلاب المحافظتين للالتحاق بالمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر.

وأكدت عز، على مميزات مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات حيث يٌمنح الخريجين الفرصة للحصول على شهادات في الميكاترونيات لعدة مستويات ذات اعتماد دولي، ومنحهم شهادة المدرسة التكنولوجيا التطبيقية في تخصصات (الميكاترونك – الكهرباء – الميكانيكا)، وكذلك يتم حصولهم على الشهادات المهنية الدولية، ذلك بالإضافة إلى تأهيل الفنيين في التشغيل والتحكم بجميع خطوط الإنتاج الحديثة والدراسة وفق المعايير الدولية وفي بيئة تعلم متميزة، علاوة على ذلك يجري توفير مقابل مادي للطلاب أثناء التدريب العملي، وتأهيل الخريج للعمل على أحدث خطوط الإنتاج والمعدات الثقيلة الأوتوماتيكية، وتفتح له مجال الدخول في برمجة نظم التحكم الآلي، وتخريج فني ميكاترونيات محترف.

يذكر أن المقابلات الشخصية والاختبارات ستتم أول سبتمبر للطلاب، وسيتم اختيار الطلاب بناءً على قائمة الترشيح المقدمة، وإجراء اختبارات تقييم للطلاب في اللغة الإنجليزية والرياضيات والقدرات الشخصية، بالإضافة إلى خضوعهم لعمليات تقييم ليتم على أساس كل ما سبق اختيار الطلاب المؤهلين للالتحاق بالمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر.