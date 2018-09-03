اشتعل حريق هائل في المتحف الوطني بالعاصمة البرازيلية بمدينة ريو دي جانيرو، شيد قبل 200 عام، ما يهدد محتوياته التي تصل إلى 20 مليون قطعة من الآثار والتذكارات التاريخية.

ويعتبر المتحف من أهم وأشهر المتاحف الموجودة في قارة أمريكا الجنوبية، ويعد من أضخم المؤسسات العلمية والتاريخية علي مستوي العالم.

ويستعرض "الوطن" 10 معلومات عن المتحف الوطني بـ"ريو دي جانيرو":

- يقع المتحف في دولة البرازيل بمدينة ريو دي جانيرو، التي تعتبر من أشهر المدن السياحية في البرازيل.

- تأسس المتحف عام 1818 حيث أسسه الملك جون السادس.

- لدى المتحف اسم آخر هو "المتحف الوطني البرتغالي"، لأن من بناه هو ملك البرتغال.

- يحتوي المتحف على ما يزيد عن 20 مليون قطعة أثرية، وهذا ما يجعله من أكبر المتاحف في العالم.

- يضم المتحف قطع أثرية من عصور مختلفة وبعض الحفريات، وبعض الآثار الخاصة بعلم الإنسان وعلم النبات والحشرات.

- عند بداية تأسيس المتحف كان يضم مجموعة من النباتات والأعمال الفنية المميزة، وبعض الحيوانات المحنطة والعملات النادرة.

- يعتبر المتحف مركزا للتمييز البحثي في الأنثروبولوجي والتاريخ الطبيعي في قارة أمريكا الجنوبية.

- يقدم المتحف كل فترة مجموعة من الدورات التدريبة للباحثين، التي تهتم بدراسة المجالات الخاصة بالمتحف وما يحتويه.

- يضم المتحف قسم خاص بالأرشيف يحتوي علي مجموعة من الوثائق الخاصة بالأعمال العلمية في دولة البرازيل.

- يضم المتحف مكتبة وتعتبر أحد أكثر المكتبات المتخصصة في علوم الطبيعة، وتحتوي على 474 ألف كتاب معظمهم يعود لقرون ماضية.