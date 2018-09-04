استقبل الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور أشرف سويلم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا سيد أحمد عميد الآداب، أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي السادس لجمعية "استكشاف مصر"، لبحث تفاصيل استضافة كلية الآداب بالجامعة لفعاليات المؤتمر والذي ستعقد فعالياته خلال الفترة من 11-13 أبريل المقبل 2019.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن اللجنة تضم البروفيسور بينالوب ويلسون مدير مشروع الحفائر بالدلتا وأستاذ بجامعة دورهام بإنجلترا والدكتورة مها السجيني وكيل كلية الآداب، والدكتورة نهاد كمال وكيل كلية السياحة والفنادق ورئيس قسم الآثار، والدكتور أيمن وهبي الأستاذ المساعد بقسم الآثار، وعصام ناجى مدير مكتب جمعية استكشاف مصر

وقال الدكتور رضا سيد أحمد، إن المؤتمر يشارك بفعالياته أكثر من 80 عالم آثار من خبراء الأثار الأجانب في العالم المهتمين بالآثار المصرية.

وأضاف أن المؤتمر تعاون مشترك بين قسم الآثار بكلية الآداب بجامعة المنصورة وجمعية استكشاف مصر كما يأتي انعقاد المؤتمر في اطار جهود كلية الآداب لعقد مؤتمر دولي لقسم الآثار يضم علماء وخبراء الأثار في العالم لمناقشة الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة الدلتا .

وقال الدكتور أيمن وهبي، إن الجامعة تستضيف ولأول مرة فعاليات المؤتمر والذى يهدف إلى إثراء البحث العلمي في مجال الاكتشافات الأثرية وبالأخص في منطقة الدلتا، والنشر العلمي للاكتشافات الأثرية الجديدة، التعرف على أحدث الاكتشافات الأثرية بالدلتا وتقديم رؤية مستقبلية للحفاظ على آثار الدلتا ومناقشة الطرق المختلفة للتنمية السياحية للمناطق الأثرية بالدلتا.