نظمت مديرية الشباب والرياضة، بأسيوط، فعاليات معسكر اليوم الوحد (Daily camp) للقرى الأشد احتياجا بـ5 مراكز شباب تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، وبمشاركة 100 طليع وطليعة من قرى ومراكز المحافظة المختلفة.

وقال محمد محمود حسين، مدير مديرية الشباب والرياضة، إن معسكر اليوم الكامل وهو معسكر ترفيهي وكشفي وثقافي ورياضي وفني ويتم تنفيذه بمراكز شباب مسرع والعونة وعرب مطير وعرب العطيات ودير درنكة ويتضمن ورش عمل فنية وأشغال ورقية ورسم لتعليم الطلائع القواعد الأساسية لمهارات الرسم من خلال مدربين متخصصين وكذلك ورش عمل مهارات حياتية وسلوكية وورش عمل خاصة بالتوعية الصحية والبيئية وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية متنوعة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، أكد على تشجيع ممارسة الرياضة واكتشاف أجيال موهوبة وخلق مجتمعات رياضية وثقافية، لافتا إلى أن مراكز الشباب لها دورًا كبيرًا في تحقيق ذلك من خلال إقامة أنشطة ومعسكرات تهدف إلى إكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية والحياتية.

وأضاف طارق عباس، وكيل مديرية الشباب والرياضة، أن معسكر اليوم الكامل يهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلائع بالقرى الأشد احتياجا وتدريبهم على مهارات العمل الجماعي والتفكير الابتكاري، لافتًا إلى أن 100 طليع وطليعة من سن 16:8سنة يستفيدون من البرنامج.