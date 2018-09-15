قال الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، إنه تقرر فتح باب التقديم للمدن الجامعية للطلاب الجدد بدءا من اليوم السبت الموافق 15 من الشهر الحالي، ولمدة أسبوع، وتستعرض "الوطن" في 5 خطوات كيفية التسجيل بالمدينة الجامعية للطلاب.

1- التسجيل الالكتروني وفقًا للمواعيد المحددة لجامعة سوهاج عبر رابط موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية من هنا.

2- بعد غلق التسجيل يتم الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدينة علي نفس الرابط السابق.

3- بعد ظهور النتيجة بفترة يتم الإعلان عن موعد الكشف الطبي للمقبولين وبالتالي يتم سحب استمارة الكشف الطبي من المدينة الجامعية.

4- بعد إجراء الكشف الطبي وظهور النتيجة إذا كان لائق طبيًا، يتم إنهاء إجراءات التسكين وسحب طلب الإقامة الورقي ومرفقاته وهي:

- طلب إقامة يلصق عليه طابع المدينه الجامعية وقدرة 50 جنيهًا، ويختم من شؤون طلاب الكلية بالتقدير للقدامي، وللطلاب المستجدين يرفق مع طلب الإقامة صورة بطاقة الترشح الخاصة بالكليه المرشح لها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 5 صور فوتوغرافية حديثة.

- استمارة الاشتراك بالانشطة الطلابية وملصق عليها طابع المدينة الجامعية بقيمة قدرها 10 جنيهات.

5- بعد القبول بالكشف الطبي ومراجعة طلب الإقامة بالكامل يتوجب على الطالب سداد رسوم الإقامة والتغذية والتي حددتها المدينة على النحو التالي:

- رسوم الإقامة الشهرية للطالب دون تغذية بمبلغ 150 جنيهًا شهريًا بدلاً من 65 جنيهًا شهريًا.

- رسوم الإقامة الشهرية للطالب بالتغذية بمبلغ 350 جنيهًا شهريًا بدلاً من 165 جنيهًا شهريًا.