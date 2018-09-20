نظم نواب الدقهلية، اليوم، احتفالا تحت عنوان "يوم الوفاء" لتكريم المحافظين السابقين للدقهلية كلا من المحاسب حسام الدين إمام، والدكتور أحمد الشعراوي، بحضور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وعدد كبير من نواب المحافظة بنادي جزيرة الود بالمنصورة.

وقال حازم نصر، رئيس اللجنة النقابة للصحفيين بالدقهلية: "أشهد الله أنني تعاملت مع إمام والشعراوي وأنهما كانا نموذجين مشرفين للعمل الوطني، والوطن في أمس الحاجة لكل من يدفع في اتجاه التنمية والسلام والوحدة، وأن نتجه جميعا لكل من يفيد الوطن".

كشف الدكتور كمال شاروبيم ، أن النواب سبقوه بهذا التكريم، وأنه يعد احتفال بحضورهما المجلس التنفيذي للمحافظة، وتكون احتفالية كبيرة لهما.

وقطع شاروبيم، عن نفسه وعدا، أمام الحضور، قائلا: "أعدكم أن أبذل كل جهدي لاستكمال ما بدأوه، وأسعى في عمل وتحقيق أمال شعب الدقهلية، وبدعم النواب والإعلاميين نبني هذه المحافظة العريقة".

وعبر حسام الدين إمام، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب، والمحافظ السابق، عن سعادته الغامرة بهذا الاحتفال، قائلا إن "ما قمنا به هو عمل وطني وقومي، وأنا تحت أمركم، وأول ما أشوف حاجة من المنصورة في عملي الآن أرفع لها القعبة وأقول دي بلدي".

وأكد إمام، أن الدقهلية بها كوادر على أعلى مستوى، وأنه اختار 40 شابا لقيادة العمل المحلي في المحافظة من بين 500 تقدموا لشغل هذه الوظيفة وهؤلاء يجب أن استثمار جهدهم ونحافظ علهم.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوي أننا كلنا مجندون من أجل بناء الوطن والدفاع عنه، وكان معي 39 مقاتل، هم نواب الدقهلية، وما من مرة أذهب إلي مجلس النواب إلا وشعرت أني صاحب أغلبية مع هؤلاء النواب، والجهاز التنفيذي كان على مستوى المسؤولية، وما من واحد فتشت خلفه مرة ووجدته قدم عرض غير أمين والجميع كان عند حسن الظن دائما.

وقدم النواب في نهاية الاحتفال الدروع التذكارية للمحافظين السابقين، وكذلك الدروع من طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد.