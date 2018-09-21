اعتقال 85 عسكريا لصلتهم بالانقلاب الفاشل في تركيا

أوقفت الشرطة التركية الجمعة 85 جنديا للاشتباه بصلاتهم بشبكات الداعية فتح الله غولن، المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضافت الوكالة أن نيابة أنقرة أصدرت مذكرات توقيف 110 جنود يخدمون في سلاح الجو، منهم ثلاثة برتبة كولونيل وخمسة طيارين، في إطار تحقيق يستهدف أنصار جولن في الجيش.

وتم توقيف خمسة وثمانون منهم قبل الظهر، وتتواصل عمليات البحث عن الـ 25 الآخرين.

وبدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة في مجمل المؤسسات الرسمية بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 الذي تتهم السلطات جولن الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراءه.

وينفي جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ حوالى عشرين عاماً نفيا قاطعا أي تورط في الانقلاب.

واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألفا آخرين أو علقت مهامهم في إطار عمليات التطهير التي تعرضت لانتقادات حادة في الخارج، لكن أنقرة تعتبرها ضرورية للقضاء على أي خطر بحصول تمرد.