ضبط 1577هاربا من أحكام قضائية وتحرير 1719 مخالفة مرورية بالبحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدي، مدير الأمن، اليوم، حملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية.

أسفرت الحملة، عن ضبط 1577 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس، كما جرى ضبط "كريم. ع" 27 سنة ومقيم بمركز حوش عيسى، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز حوش عيسى "مخدرات" والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد، و"صالح. أ" 53 سنة ومقيم بمركز أبوحمص، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه في قضية جنايات مركز أبو حمص "قتل"، والمحكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد.

وجرى تحرير 1719 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه في الصلاحية الفنية، كما جرى رفع وإزالة 875 إشغال طريق ثابت ومتحرك.