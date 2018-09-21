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طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

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مكتبة الإسكندرية تستضيف افتتاح وختام "الإسكندرية السينمائي"

مكتبة الإسكندرية تستضيف افتتاح وختام "الإسكندرية السينمائي"

فوج سياحي ألماني يصل إلى مرسى تل العمارنة بالمنيا

فوج سياحي ألماني يصل إلى مرسى تل العمارنة بالمنيا

"الصحة" تدعم مستشفى أجا بالدقهلية بـ10 ماكينات غسيل كلوي

"الصحة" تدعم مستشفى أجا بالدقهلية بـ10 ماكينات غسيل كلوي

وكيل "أوقاف المنوفية" يؤدي خطبة الجمعة بعد إلغاء تصريح سعيد رسلان

وكيل "أوقاف المنوفية" يؤدي خطبة الجمعة بعد إلغاء تصريح سعيد رسلان

رجال أعمال يتكفلون بمصروفات التلاميذ في 3 أحياء بمحافظة بورسعيد

رجال أعمال يتكفلون بمصروفات التلاميذ في 3 أحياء بمحافظة بورسعيد

بالصور| "الفك المفترس".. قرش يهاجم طفلة ويلتهم فخذها في أستراليا

بالصور| "الفك المفترس".. قرش يهاجم طفلة ويلتهم فخذها في أستراليا

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تولت رئاستها 3 مرات.. مجموعة الـ77 ودور مصر في دعمها

"المالية" تعلن عن مزادات لبيع أراضي وسيارات ومحلات

"المالية" تعلن عن مزادات لبيع أراضي وسيارات ومحلات

«الوطن» فى «بحيرة الأسماك النافقة» بالخانكة: قمامة ومخلفات مصانع وصرف صحى

«الوطن» فى «بحيرة الأسماك النافقة» بالخانكة: قمامة ومخلفات مصانع وصرف صحى

القصور التاريخية.. الكنز المهمل

القصور التاريخية.. الكنز المهمل

طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

طقوس الزواج فى الأقاليم.. عادات من زمن فات

جراحة تنقذ «وليد» من «ورم دموى» باللثة وزنه 500 جرام

جراحة تنقذ «وليد» من «ورم دموى» باللثة وزنه 500 جرام

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