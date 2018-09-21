تفقد العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص بالمنيا، مدرستي الحسانية الإبتدائية، والبربا الإعدادية، يرافقه أحمد عبدالحميد مدير الإدارة التعليمية بأبوقرقاص للوقوف على مدى جاهزيتهما لاستقبال العام الدراسي الجديد، من حيث النظافة العامة من الداخل والخارج وحالة المباني والأسوار والنوافذ ودورات المياه والفناء والمقاعد الخشبية، ومدى كفاءة المرافق العامة بها من كهرباء ومياه شرب، والتأكد من وصول الكتب المدرسية.

وقال رئيس مركز أبوقرقاص، إن اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، شدد على المرور على المدارس بكل مركز والقرى التابعة له، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وحصر الاحتياجات والمستلزمات بكل مدرسة لتوفيرها خلال أقرب وقت ممكن، ضماناً لتقديم خدمة تعليمية تليق بأبنائنا الطلاب والارتقاء بالمنظومة التعليمية.