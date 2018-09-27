أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم (16549) لسنة 2018 بتشكيل لجنة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بمديرية التربية والتعليم، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم، وعضوية كلا من رئيس مجلس أمناء المحافظة، عميد كلية التربية بكفر الشيخ، وكيل مديرية التربية والتعليم، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، مدير إدارة الشؤون القانونية، ممثل مديرية التنظيم والإدارة، مدير إدارة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم.

وتضمن القرار، أن اللجنة تختص باختيار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة بمديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ وهي مدير ووكيل إدارة تعليمية، مدير ووكيل مدرسة، موجه، موجه أول، موجه عام، بجميع المراحل التعليمية المختلفة ويتم تقييم جميع المرشحين على أساس المعايير والقدرات وذلك بالتوافق مع اشتراطات شغل الوظيفة طبقا لما ورد بنص اللائحة التنفيذية رقم 428/2013 لقانون التعليم وقرار مجلس الوزراء رقم 1101 / 2013 بهذا الشأن، كما تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من الخبراء في مجال الوظيفة لإنجاز أعمالها وعرض تقريرها على السلطة المختصة لاعتماده.