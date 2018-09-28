أعلن اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية بمحور قناة السويس للمنطقة الشمالية، عن توقيع اتفاقية إطارية لإنشاء محطة تداول سيارات بشرق بورسعيد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الاولى"أن هذه الاتفاقية جائت بعد 5 شهور من التفاوض مع تحالف يضم اكبر شركة لوجستية فرنسية في العالم.

وأوضح درويش أنه طبقًا للاتفاقية سيتم انشاء منطقة تداول للسيارات على مساحة 240 ألف متر لتداول السيارات بغرص التصدير والترانزيت والاستيراد.

ولفت درويش إلى أنه سيكون هناك رصيف بحري بطول 600 متر مخصص للسيارات وان المشروع يعتبر نواة لمشاريع تصنيع السيارات في بورسعيد.

وأكد درويش على أن الاتفاقية سيتم توقيعها خلال شهر متوقعًا أن تبدأ المنطقة في العمل خلال 6 شهور.