واصلت مبادرة "عنيك في عنينا"، أمس، إطلاق قوافل الكشف عن مسببات العمى برعاية مجلس الوزراء، بمحافظات قنا وأسوان والبحيرة والغربية والفيوم.

وقالت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي للمبادرة إنه تم الكشف على 3800 حالة خلال يوم واحد، بقرية النجاح بمركز بدر بمحافظة البحيرة، وقرية دقرن مركز كفر الزيات بالغربية، وقرية الحمر والجعافرة مركز قوص بقنا، وفي الفيوم قرية قصر الباسل مركز إطسا، وقرية النجاجرة بكوم إمبو محافظة أسوان، ووذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتنسيق مع قيادات المحافظات.

وأضافت "صبري" أن قوافل "عنيك في عنينا" أمس، أبرزت ارتفاع عدد المصابين بمرض المياه البيضاء وخاصة في محافظات قنا والبحيرة، مشيرة إلى أنه تم تشخيص ما يزيد عن 500 حالة تحتاج إجراء عمليات مياه بيضاء خلال قوافل أمس، إضافة إلى عمليات أخرى ما بين إزالة ظفرة وزرع عدسة وتصحيح حول أطفال وعمليات تثبيت وزرع القرنية.

وأشارت إلى أن القوافل شهدت إقبالا كبيرا من أهالي المحافظات الذين طالبوا باستمرار قوافل المبادرة والتي توفر عليهم مشقة السفر بقوافل تأتي للقرى، مؤكدة مجانية الكشف والعلاج المقدم خلال القافلة وحتى إجراء العمليات للحالات التي تستدعي ذلك.