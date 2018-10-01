منتخب إسرائيل يصل قطر للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الشهر المقبل

نقلت "العربية.نت" عن صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية أن منتخب إسرائيل للجمباز سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة أواخر الشهر المقبل للمشاركة في بطولة العالم للجمباز.

وأكدت "هآارتس"، أن الوفد الإسرائيلي حصل على ضمانات من قطر بأن يتم معاملة المنتخب مثل بقية الفرق المشاركة، وسيرفع علم إسرائيل وسيؤدي اللاعبون النشيد في ملاعب أكاديمية أسباير بالبطولة الأولى من نوعها في تاريخ الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة بحسب "العربية": "سيقع القطريون في ورطة حقيقة عندما يفوز الفريق الإسرائيلي بأي ميدالية، وهذا يعني أن النشيد الوطني الإسرائيلي سيُنشد في الملعب، كما سيتم رفع العلم الإسرائيلي في الدوحة".