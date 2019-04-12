المجلس العسكري السوداني: سنحاسب الفاسدين "بالعدل لا بالفوضى"

قال الفريق أول ركن عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية المكلفة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنَّ المجلس سيحاسب أي شخص يثبت فساده "بالعدالة لا بالفوضى".

وأضاف زين العابدين- خلال مؤتمر صحفي للمجلس العسكري السوداني الانتقالي، اليوم الجمعة- أنَّ المجلس العسكري حالياً يشهد مفاوضات للإعلان عن تشكيله النهائي.

وتابع أنَّ السودان به قدرات وخبرات وموارد و"نتمنى ألا يكون إنجازنا مجرد تغيير".

وأوضح أنَّ الجيش لم يأت إلا لرغبة الشعب السوداني في التغيير "لو كنا نريد الانقلاب كنا نملي على المواطنين أفكارنا".

وأكد أن المجلس لن يزيد عن العامين الانتقاليين يوم واحدا، لافتاً إلى أن التظاهر والاحتجاجات من حق جميع المواطنين، ولكن دون التعدي على حرية الآخرين.

وأشار إلى أنَّ الرئيس عمر البشير متحفظ عليه الآن ولن يسلمه المجلس العسكري للخارج طوال فترته الانتقالية، موضحا أن القضاء سيأخذ دوره تجاه من قتل أي نفس، ولا يوجد شخص بالمجلس يتحمل إزهاق نفس ولن نتستر على أحد والقضاء يقول كلمته.