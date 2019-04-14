أكد المستشار محمد الشناوي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية السابق، أن الدستور نتاج لعمل بشري قابل للتعديل وفقا لمصلحة الوطن، والتعديلات الجديدة تضمنت نصوصا تعكس تقدم الوعي السياسي مثل تعزيز وجود المرأة، كما أن تعيين نائب رئيس للجمهورية أو أكثر بات ضرورة مع زيادة الأعباء والتحديات الداخلية التي تواجه مصر وحالة التربص الخارجي بها.

جاء ذلك خلال ثالث لقاءات الصالون الثقافي مساء أمس، الذي تنظمه مكتبة مصر العامة بالمنصورة بعنوان "أهمية التعديلات الدستورية في المرحلة الراهنة" بحضور الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وقال الدكتور كمال شاروبيم، إن صالون المنصورة يواصل فعالياته على نحو كبير ويستقبل ضيوف كبار وأصبح من أهم الصالونات الثقافية في محافظات مصر.

وأضاف أن ندوة أمس تكتسب أهميتها من الوقت الذي تعقد فيه وهو الحديث عن التعديلات الدستورية والتي تمثل ضرورة تستدعيها الظروف السياسية التي تعيشها مصر والمنطقة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا حثيثة على المستويين السياسي والاقتصادي ساعيا لتتبوأ مصر مكانتها السياسية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي خاصة في ظل أجواء مضطربة تحيط بنا وما تفرضه من أهمية التعديلات الدستورية التي تتطلبها المرحلة الراهنة .

وتوقع محافظ الدقهلية أن يشارك أبناء المحافظة بكثافة في الاستفتاء على الدستور ليؤكدوا أنهم قادرون على التغيير والتعبير وليثبتوا للجميع أن عروس الدلتا علي قلب رجل واحد وأنها ستتصدر المحافظات في نسبة المشاركة في الاستفتاء.

شهدت الندوة المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية بالمحافظة، وأدارها حازم نصر رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية.