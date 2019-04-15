أم لثلاثة من ذوي الإعاقة العقلية: "بيطحنوا ضرب في الشارع"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي تقريرًا يبرز مأساة أم لثلاثة أطفال من ذوي الإعاقة العقلية، خلال حلقة برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "ON E".

وقالت علا: "زوجي معاق حركيًا، وولادي عشان عندهم إعاقة ذهنية الناس بيتعاملوا معاهم بطريقة مش حلوة ولو نزلوا الشارع بيطحنوهم ضرب".

وأضافت: "أبنائي لا يجيدون التعامل مع الناس بشكل طبيعي".

وقال حسن، أحد أبناء علا: "لا أريد النوم فقط، ولكن أتمنى الحصول على فرصة عمل صباحًا وليلًا".

وأضاف حسن: "مش قادرة عليهم وبديهم أدوية وإلا يكسروا البيت، الحمل جامد عليّ وأنا ست كبيرة، عاوزة أوفر لهم مسكن وكشك أتعايش بيه وممدش يدي لحد".