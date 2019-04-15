أبدى اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، سعادته تجاه ما قدمه طلاب المدارس خلال معرض ختام الأنشطة الطلابية بتعليم الإسماعيلية، مؤكدا أن ما يقدمه الطلاب من إبداعات هي المقياس والمؤشر الحقيقي لتقدم منظومة التعليم في البلاد، والتي تشهد اهتماما كبيرا للتطوير من القيادة السياسية خلال تلك المرحلة.

وعلق "عثمان" على صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تم تصميمها على يد أحد طلاب المدرسة التكنولوجية المشاركة في المعرض، والذي رسمها بالزي العسكرى للرئيس قائلا: "الانتماء يبدأ بفكرة".

وأضاف أن احتواء المعرض على عدد من المنتجات التي قام الطلاب والطالبات بإنتاجها شملت المشروعات القومية التي تشهدها أرض الإسماعيلية من قناة السويس الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، والأنفاق، والكباري العائمة، والتي تؤكد وعي هذا الجيل وتوجه المعلمين القائمين على الإشراف عليهم، لافتا لضرورة تعميم المعروضات على القاعات المدرسية المختلفة، ليكون التعريف بها جزء من النشاط الصيفي.

وأوضح المحافظ أن التعليم ليس فقط منهج دراسي، ولكنه ابتكار وإبداع واختراع، وتعليم فني موازي يضيف إلى عقل الطالب ويصقله بموهبه وصنعة، فيما قدم الطلاب للمحافظ صورة خشبية تم نحتها خلال مجموعة أعمالهم.