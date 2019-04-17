«حديدة» تسقط على رأس طالب فتصيبه بارتجاج.. وزملاؤه ينقلونه على «توك توك»

قبل أيام من بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، تعرّض الطالب صلاح محمد، بالصف السادس الابتدائى بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية، لحادث داخل فناء المدرسة، حيث سقطت قطعة حديدية من الدور الرابع على رأسه، فسالت دماؤه.

والده: مش هاسيب حق ابنى ومستنى نتيجة التحقيقات

محمد صلاح، والد الطفل، يروى تفاصيل الواقعة: «لما وقع على الأرض ودمه غرّق الدنيا، فيه مدرس قال لهم خدوه بتوك توك وروّحوه، وده زوّد تعب ابنى، الواد بقى ينزف دم من بقه ومناخيره طول الطريق». زملاؤه كانوا أكثر رحمة به، تصرفوا مثل الكبار ولم يتركوه: «لغاية دلوقتى كل يوم يسألوا عنه».

نقل «صلاح» ابنه إلى أحد المستشفيات، كانت حالته خطيرة، حسب قوله: «جاله ارتجاج فى المخ ونزيف داخلى ودخل الرعاية المركزة، والدكتور قال إنه محتاج جراحة، لكن عواقبها غير مضمونة، فتم تأجليها لحين متابعة حالته».

خرج الطفل من المستشفى، لكنه ما زال طريح الفراش، متأثراً بجروحه، إلى جانب أن حالته النفسية سيئة: «مش بيتكلم زى الأول، والأدوية مخلياه على طول نايم، حالته النفسية زفت».

حرر والده محضراً فى قسم الشرطة وقدم شكوى فى الإدارة التعليمية: «مش هاسيب حق ابنى، والإدارة التعليمية أوقفت 5 مدرسين عن العمل، منهم المدير، وحولوهم للتحقيق، وأنا هاستنى لغاية ما أشوف نتيجة التحقيق».

ورغم قُرب الامتحانات، فإن الأب لا يخشى سوى على صحة ابنه: «مش هاقدر أرجعه المدرسة إلا لما أشوف الدكاترة الأول، الولد لسه تعبان نفسياً وجسدياً».