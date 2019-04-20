قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن كل اللجان بمحافظات الجمهورية فتحت في مواعيدها المحددة واستقبلت بالفعل الناخبين، ولا توجد أي إخطارات بفتح لجنة وعدم تلقيها لناخبين، وكل اللجان استقبلت الناخبين، شارحا أن الوافد يستطيع أن يدلي في أي لجنة خارج محافظته، وهذا تصريح واضح وصريح، وهو أمر غير مسبوق للتسهيل عليهم، والهيئة جعلت كل اللجان على مستوى الجمهورية لجان وافدين.

وأضاف الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أن الهيئة وضعت بوسترات إرشادية في اللجان، مكتوب عليها المواد المراد تعديلها حتى يطلع عليها كل ناخب ومواطن، حتى يعي جيدا ما يصوت عليه، بالإضافة للبطاقة المصممة بشكل بسيط للتسهيل على الناخب، بالإضافة لتسهيلات الوافدين.

وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.

وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.