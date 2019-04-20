زارت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم السبت؛ وأوضحت الأكاديمية في بيان اليوم، أن الزيارة جاءت لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية الوطنية والوزارة، وكان برفقتها مجموعة من متدربي البرنامج القيادي للدعاة إحدى البرامج التي تقدمها الأكاديمية.

واستقبل وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وفد الأكاديمية، وشملت الزيارة لقاءً مفتوحا مع المتدربين بحضور الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية والمشرف على البرنامج القيادي للدعاة، وجابر وكيل أول وزارة ورئيس القطاع الديني، وفضيلة الشيح صبري ياسين وكيل أول وزارة ورئيس قطاع المديريات الإقليمية، والدكتور حسين عبدالباري رئيس الإدارة المركزية لشؤون الدعوة.

وبدأ اللقاء بترحيب الدكتور مختار جمعة، وتقديم الشكر للدكتورة رشا راغب على ما تقوم به من مجهودٍ وطني، قائلاً: "نحن نعمل معًا في كل ما يخدم ديننا ووطننا والصالح العام".

ومن جانبها قدمت الدكتورة رشا راغب، الشكر للوزير على الاستضافة، وتحدثت عن التعاون والتكامل بين الأكاديمية الوطنية وبين وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر الشريف في تدريب الدعاة واطلاعهم على الكثير من المعارف على جميع المستويات.

وأضافت "راغب": "مصر هي معقل الإسلام الحقيقي الوسطي، وخطأ الطبيب أو المهندس فرد أما خطأ الداعي آلاف الأفراد، والداعي لابد أن يكون لديه من الوعي بدينه ودنياه ما يُمكِّنه من مخاطبة العالم كله لإظهار صحيح الإسلام وسماحته".

وأكدت أن تدريب الدعاة هو أول وأكبر مشروع قومي لتحقيق تكامل الدولة بكافة مؤسساتها، مشددة على أن الاستثمار في الرأس المال البشري الذي يعد أحد أهم ثروات الدولة، فالإنسان هو المعني بالتطوير والتغيير.

وأشادت الدكتورة رشا بما قاله وزير الأوقاف بشأن ما تقوم به الوزارة من ترجمة الخطاب الديني ترجمة صوتية إلى 15 لغة تبث عبر الإذاعات والموجات الموجهة، وقالت إن ذلك يعد بداية مبشرة في التواصل مع العالم.

وفي نهاية اللقاء قام وزير الأوقاف بإهداء الأكاديمية مجموعة من الكتب يدور بعضها حول مشروعية الدولة الوطنية، والمشتركات الرئيسية في الشرائع السماوية، والفهم المقاصدي للسنة النبوية، وقام جميع الدعاة المتدربين بعملة جولة داخل ديوان الوزارة لمعرفة كيفية سير يوم العمل بها.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.