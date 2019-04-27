أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تطهير مقاطعة "بالا مرجاب" بمحافظة "بادجيس" شمال غربي البلاد بالكامل من العناصر المسلحة، وقالت الوزارة، في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية اليوم السبت، إنه بإمكان المواطنين فتح متاجرهم وأن الوضع عاد إلى طبيعته بالمنطقة، مضيفة أن القوات الأفغانية تمكنت من إبطال مفعول ما لا يقل عن 50 لغمًا زرعها عناصر حركة "طالبان" في منازل مدنيين، وبأماكن ممارسة العبادة، وفي طرق ومتاجر خلال هجومهم على المقاطعة التي استولوا فيها على بعض المناطق المهمة، من بينها مقر الشرطة لعدة أيام.

وأشارت وزارة الدفاع إلى مقتل ما لا يقل عن 100 مسلح من طالبان في اشتباكات وقعت الشهر الجاري، وأن آخر عملية نفذتها قوات الأمن بالمقاطعة كانت أمس الجمعة، ونوه البيان إلى تعيين رئيس شرطة محلي وحاكم جديدين للمقاطعة، بغرض ما وصفه بـ "ضمان سلامة المواطنين على نحو أفضل".

ولفتت الشبكة الأفغانية، إلى أن آخر مرة تعرضت فيها مقاطعة "بالا مرجاب" لهجوم من طالبان كانت في أوائل شهر مارس الماضي وخضعت لحصار لمدة تجاوزت الأسبوعين، وأسفرت عن مقتل أكثر من عشرين فردا من قوات الأمن، فيما أُدرج نحو 28 آخرين في عداد المفقودين.