قال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا يتحدث عن العمال بشكل إيجابي، ويأمر بمراعاة العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى شمول قانون التأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، الأمر الذي يمنحهم الشعور بالاطمئنان.

وأكد "الجمل"، خلال لقاء مع سمر نعيم وأحمد خيري مقدما برنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة "Ten"، "إننا بحاجة إلى نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية"، لافتًا إلى معاناة وزارة القوى العاملة من نقص شديد في أعداد مسؤولي السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن عددهم 600 مسؤول فقط على مستوى الجمهورية.

وأضاف "الجمل"، أن مصر بها 7 معاهد للعمال، من بينها معهد للسلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن اتحاد العمال يعاني من نقص في الإمكانيات ويحتاج إلى نشر التوعية من جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفالية التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال، اليوم؛ بمحافظة الإسكندرية؛ يكرم خلالها 10 من قدامى النقابيين ممن أثروا العمل النقابي بفكرهم وعملهم لخدمة العمال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى، فضلًا عن اثنين من العاملين المحالين على المعاش بوزارة القوى العاملة، نظرًا لإسهامهما في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال في خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما.

واستعدت الإسكندرية، لاستقبال الرئيس السيسي، وظهرت شوارع المحافظة في أبهى صورها، واختفى الباعة الجائلون من طريق الكورنيش قبل زيارة الرئيس؛ من أمام قلعة قايتباي في منطقة بحري على الطريق الواصل إلى قصر رأس التين، ومنعت الأحياء بائعي المناديل وعقود الفل من التجول على كوبرى ستانلي، كما منعت كافيتريات مناطق "كامب شيزار وسبورتينج وسيدي جابر وستانلي" من فرش مقاعدها على الصف الثاني من الطريق؛ لكونها مخالفة للقانون وتعطل الطريق والحركة المرورية، تزامنًا مع إزالة جميع الإشغالات والمخالفات.

يُذكر أن آخر احتفال أقيم لعيد العمال في مدينة الإسكندرية كان منذ 42 عامًا، في الأول من مايو عام 1977 ميلاديًا، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.