شوقي يوجه رسالة لطلاب أولى ثانوي: "فكروا في النماذج الاسترشادية"

وجَّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نصائح خاصة لطلاب الصف الأول الثانوي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقال شوقي: "نصيحتي لأبنائنا الطلاب أن يفكروا في النماذج الاسترشادية للامتحانات الموجودة على موقع الوزارة وأن يحاولوا التمكن من مخرجات التعلم بدون حفظ إجابات نموذجية إذ أن الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح".

وأعلن شوقي أن الوزارة ستصدر خلال ساعات قليلة فيديو استرشاديا للطلاب لمساعدتهم على التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة حتى يتمكنوا من التحضير بشكل مناسب.

وأضاف شوقي: "أما الامتحان فلا داعي لأي قلق لأنه سوف يكون بين أيديكم سواءً كان هذا إلكترونياً أم ورقياً"، مطالبًا الطلاب بألا يشغلوا بالهم بكون الامتحان إلكترونيا أم ورقيا، لافتًا إلى أنه "لن يتضرر طالب واحد من وسيلة توصيل الامتحان".

وأشار شوقي إلى أن "هناك عمل ضخم يقوم به مئات الآلاف من زملائي في أسرة التربية والتعليم الرائعة وأملٌ كبير أن تتضافر جهودنا جميعاً من معلمين وإداريين وإعلاميين وأولياء أمور لمساعدة أبنائنا على التأقلم مع التطوير الذي سوف يصب في مصلحتهم بإذن الله ولننتبه لمحاولات التضليل والإشاعات اليومية".

وأوضح: "إلى أبنائي الطلاب.. انتظروا الفيديو الاسترشادي من الوزارة خلال ساعات قليلة إن شاء الله ولا تفكروا في تابلت أو شبكات أو شريحة.. الامتحان سيكون معكم في كل لجنة إلكترونياً أو غير ذلك".

وتابع: "المهم هو مراجعة الفيديو والامتحانات الاسترشادية والتحضير بهدوء لأن هذا الامتحان مجرد خطوة للانتقال إلى الصف الثاني الثانوي وقد راعينا الأزمنة وصعوبة الكتابة بالقلم على التابلت وملاحظاتكم بعد امتحان مارس وكذلك راعينا موقف أبنائنا من طلاب المنازل والمستشفيات والسجون والخدمات"، مضيفًا: "الموضوع بسيط فعلاً وكل الحالة المحيطة ما هي إلى فقاعة من الهلع اللامنطقي يغذيها من يتضرر من التطوير".

واختتم منشوره: "أما أنتم فالتطوير لكم ومن أجل ضمان مستقبل عظيم لكم ولمصر على أيديكم".