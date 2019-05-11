"الفلاحين" تعلن خوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة

قال محمد مسعد نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن النقابات المهنية والأحزاب السياسية تدرك طبيعة المرحلة المفصلية التي تمر بها مصر، والتي تتطلب إعلاء مصلحة البلاد فوق مصالح النقابات والأحزاب والأشخاص، وذلك "حتى نعبر بدولتنا من محيط الأزمات التي تصدر لنا في الداخل والخارج".

ولفت "مسعد"، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن نقابة الفلاحين سوف تشارك في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة "الشورى سابقا"، مبينا أن النقابة وضعت خطة عاجلة استعدادا لانتخابات مجلس الشيوخ بعد موافقة الشعب المصري على التعديلات الدستورية الأخيرة والتي تضمنت إنشاء مجلس للشيوخ، متابعا "نحن ننتظر صدور عدة قوانين متعلقة بالانتخابات وتقسيم الدوائر من مجلس النواب".

وأضاف نائب نقيب الفلاحين، أن مجلس النقابة العامة للفلاحين الزراعيين يعد حاليا كوادر ذات خبرات كبيرة بكل محافظات مصر للدفع بهم فى تلك الانتخابات على مستوي كافة المقاعد، مشيرا إلى أنه بناء على القانون الذي سيصدر من مجلس النواب ستحدد النقابة خطتها في المنافسة، مؤكدا "جاهزون للانتخابات في أي وقت".

ولفت إلى أن نقابة الفلاحين لديها كوادر تستحق أن تتواجد في مجلس الشيوخ الذي ينبغى أن يضم خبرات من كل النقابات والأحزاب والتيارات المختلفة، موضحا "لكننا حتى الآن لا نعلم إذا كانت طريقة الانتخابات بالقائمة أم بالفردي، وبالتالي من الصعب أن نضع ولكننا جاهزون بكوادر قوية تستطيع المشاركة في الانتخابات".

وأوضح نائب النقيب العام، أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعادت نسبة العمال والفلاحين، مبينا أن "هذه ضمانة تجعلنا ممثلين لقطاع عريض يمثل نصف المجتمع، ويعانون من مشاكل عديدة ولابد من أن يمثلوا بنسبة تحفظ حقوقهم، ويجدوا عددًا ليس بقليل يتمسك بحقوقهم".

ولفت إلى أن الفلاحين والعمال هم أكبر فئات الشعب المصري عددًا، مبينا أن عددهم يمثل 51% من المصريين ويمثلون كل طوائف المجتمع من الرجال والنساء والشباب، مضيفًا أن العمال والفلاحين هم السواد الأكثر في المجتمع وهذه النسبة تحتاج تمثيلًا برلمانيًا مناسبًا.