قال مجدي حسن، رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، إن الهيئة لديها استثمارات غير مستغلة بالشكل الأمثل الذي يعود عليها بالنفع من أجل إصلاح المنظومة بأكملها، مرحباً، بإهتمام مجلس النواب بقطاع النقل العام والنهوض به، وطلب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان من النقابة إرسال رؤية إصلاحية للمرفق.

وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أن هناك قطاع ورش جسر السويس التي انشئت عام 1990 وبها خمس خطوط إنتاج، تستطيع أن تصنع أتوبيس بكامله، ولكنها غير مستغلة، وكذلك الأمر ينطبق على ورش الصناعات التكميلية، موضحاً أن مرفق النقل العام يمتلك كل مقومات النجاح وتحقيق الأرباح، والنقابة تبذل مجهودا كبيرا من أجل إيصال أصوات العمال ومطالبهم إلى صناع القرار.

وأشار رئيس النقابة، إلى أنه طالب القيادات العمالية بتلك الورش، بعمل ملف كامل عن حالة هذه الورش، وكيف يمكن استغلالها بطريقة صحيحة، واحتياجاتها للنهوض بها، لافتاً أن النقابة العامة، سبق وتقدمت بمذكرات إلى رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ القاهرة، ورئيس هيئة النقل العام، تتضمن سرعة تنفيذ مطالب العمال خاصة مشكلة "الأجر المكمل"، وإصلاح المنظومة الصحية، وتغيير اللائحة بما يحقق الإستقرار الإجتماعي للعمال ،ويحقق توازن في موازنة "الهيئة".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا في خطابه الأخير بعيد العمال إلى أهمية فتح ملف قطاع النقل العام وتطويره والقضاء على كل أشكال سوء الإدارة .