قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن مصر تمتلك الآن فائضًا من الغاز الطبيعي يمكنها من تلبية احتياجات السوق المحلية، مؤكدًا أنها وصلت لأكبر رقم في إنتاج البترول والغاز المكافئ، حيث تستخرج 109 ملايين برميل يوميًا.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلاميين لبنى عسل، وخالد أبو بكر، أن الوزارة تخطط لتنفيذ 11 مشروعا جديدا لتنمية حقول الغاز الجديدة، باستثمارات قدرها 15 مليار دولار حتى منتصف 2022.

وأشار إلى أنه يجري التجهيز لطرح مزايدات جديدة في منطقة جديدة غرب البحر المتوسط.