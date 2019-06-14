أصيب طفل بكسر بالجمجمة، اليوم، إثر سقوطه من أعلى سلم منزله بقرية البهى مركز إيتاي البارود بالبحيرة، وتوفي متأثرًا بإصابته، عقب وصوله المستشفى المركزي.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول محمد عادل العفيفي، عام ونصف العام، مقيم بقرية البهي التابعة لدائرة المركز، مصابا بهبوط حاد في الدورة الدموية، وكسر في الجمجمة، ونزيف في المخ، وكدمات وتوقف في عضلة القلب جراء سقوط من أعلى سلم منزله، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

وبسؤال والده عادل العفيفي، 48 عامًا، عامل زراعي ومقيم بذات الناحية، قال إنه حال لهو الطفل، سقط من أعلى سلم منزله، ما أدى إلى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد التقرير الطبي أن سبب الوفاة نتيجة اصطدام الرأس بجسم صلب، ما أدى إلى نزيف داخلي بالمخ، ونفى وجود شبهة جنائية.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على المستشار أسامة فودة رئيس النيابة، قرر التصريح بالدفن.