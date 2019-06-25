تقدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء منذ قليل بأوراق ترشحه على منصب النقيب، لدورة ثانية، في انتخابات التجديد النصفي للنقابة.

وفتحت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أبابها لتلقي طلبات الترشح على منصب النقيب، منذ الخميس الماضي، وحتى الآن.

وشملت الأسماء التي تقدمت فعليا على منصب النقيب، كل من "الدكتور حسين خيري، الدكتورة منى مينا، الدكتور محمد سلامة، الدكتور أحمد رؤوف، الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتور علي كامل، الدكتور هشام فتحي، الدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة، الدكتور محمد نصر نقيب الجيزة".

وتقدم على مستوى أكبر من 15 عامًا كل من: "الدكتور رشوان شعبان، الدكتور إبراهيم الزيات، الدكتور علي كامل، الدكتور سعده فرغلي"، في حين ترشح على مستوى أقل من 15 عامًا، "الدكتور أحمد السيد".

وأوضح مصدر لـ"الوطن"، أنه على مستوى المناطق، تقدمت منى مينا عن منطقة القاهرة لأكبر من 15 عامًا، وتقدم على مستوى شمال الصعيد لأكبر من 15 عامًا، كلا من، الدكتور حمدي النبوي، والدكتور سيد الطويل.

وتواصل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، تلقي طلبات الترشح، للمستويات النقابية المختلفة، خلال الفترة من 20 إلى 30 يونيو، بدءا من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً، كما يستمر عملها خلال العطلات والإجازات الرسمية.