ساويرس: لست راضيا عن أداء المنتخب في كان 2019.. حاسس إننا بنكسب بالحظ

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصري، إنه يّشعر أن منتخب مصر فاز بـ"الحظ" في المباراتين التي خاضهما أمام منتخبي زيمبابوي و الكونغو ضمن مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا: "بكرة نكسب الماتش وأنا هبقى مرتاح جدًا، وربنا يستر"، حيث إن منتخب مصر سيواجه غدًا منتخب أوغندا.

وأضاف ساويرس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "هي مباراة مصر بكرة سهلة جدا، بس حاسس إننا ماشين بالحظ، مش حاسس إننا لعبنا لعب محصلش، وأرجوا إن ربنا يكمل معانا للآخر في البطولة دي".

وأشار إلى أنه ليس راضيًا عن أداء منتخب مصر خلال بطولة أمم أفريقيا، رغم ظهور اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بشكل جيد، وكذلك اللاعب محمود حسن ترزيجية، لاعب نادي القاسم باشا التركي، وعددًا آخرين من اللاعبين، إلا أنه يّخشى من أن تواجه مصر الكاميرون أو نيجيريا ، "خايف حد من الفرق الأقوياء دي يخبطنا خبطة تزعلنا"- على حد قوله.