إحالة واقعة رسوب طلاب البترول في رأس غالب إلى الشؤون القانونية

قال حمدي العجيمي مدير المدرسة الفنية الصناعية في مدينة رأس غارب، إنه لم يعرف سبب رسوب كل طلاب فصل البترول بالمدرسة، مؤكدا أن الطلاب متفوقين دراسيا من السنة الأولى لهم حيث إن المدرسة لم تقبل سوى "المجاميع المرتفعة".

مدير المدرسة: الطلاب متفوقين دراسيا ومن الأوائل

وأوضح العجيمي، خلال مداخلة هاتفية مع مها بهنسي، مقدمة برنامج "صباح الورد" على قناة TeN، أن الطلاب المتقدمين للمدرسة يعرضون على لجنة من وزارة الشباب والرياضة والشركة العامة للبترول، ويخضعون لاختبارات طبية، قبل الموافقة على التحاقهم بالمدرسةن موضحا أن كنترول القاهرة تفاجأ بأن هؤلاء الطلاب الأوائل فأحال الموضوع إلى الشؤون القانونية.

وقال محمد عادل أحد الطلاب بالمدرسة، إنه عند ظهور النتيجة وجدوا أنفسهم راسبين ومحرومين من اختبارات الدور الثاني، بحجة الغش الجماعي وهو ادعاء غير صحيح، بدليل أن الـ31 طالبا منقسمين على لجنتين.