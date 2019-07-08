أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ضبط 45 شيكارة دقيق بلدي مدعم بمخبز في أجا، كما جرى ضبط 60 أسطوانة غاز منزلي بمستودع غاز بأجا للبيع بسعر أزيد من السعر الرسمي ومصادرة 70 أسطوانة بمستودع في شربين لاستيلائه وتجميعه أسطوانات غاز منزلي بقصد بيعها بالسوق السواء.

وشدد محافظ الدقهلية، على وكيل وزارة التموين باستمرار الرقابة التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات الوقود في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المتلاعبين بموارد الدولة أو توجيه الدعم في غير المسار الصحيح.