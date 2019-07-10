قال الدكتور خالد أحمد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن مصر تسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك والتوجه إلى التصدير، ضمن خطة الهيئة في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية بما يساهم في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال، مضيفا أن مصر تصدر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وأضاف السيد، لـ"الوطن"، أن مصر تنتج مليونا و400 ألف طن من أسماك المزارع سنويا، موضحا أن نصيب المواطن المصري من الأسماك سنويا هي 18 كيلوجراما، في حين أن النسبة العالمية هي 20 كيلوجراما سنويا، وهي نسبة متقاربة تسعى مصر للوصول إليها من خلال التوسع في إنشاء مزارع سمكية، حيث إن مصر تستهلك إنتاج المزارع، وتستورد كميات لتلبية احتياجات السوق المحلية، وتسعى الهيئة حاليا للاكتفاء الذاتي من الأسماك.

وأشار السيد إلى أن مصر من أهم الدول في إقليم البحر المتوسط في إنتاج الأسماك من خلال المزارع السمكية، وهي الأولى أفريقيا في الاستزراع السمكي، والثانية عالميا في إنتاج أسماك البلطي، والسادسة عالميا في مجال الاستزراع السمكي.

وقال محمد جعفر تاجر أسماك جملة، إن هناك استقرارا في أسعار الأسماك خلال الفترة الحالية بسبب فصل الصيف الذي يقل فيه الإقبال، ما أدى إلى وفرة فى المعروض، مشيرا إلى أن سعر سمك البلطي في سوق الجملة يتراوح من 25 إلى 30 جنيها للكيلو، والبوري من 40 إلى 55 جنيها، والجمبري يتراوح من 130 إلى 250 جنيها.