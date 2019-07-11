وصلت مصر لأعلى معدل في زيادة النمو السكاني في 2014 وبعدها بدء يحدث تحسن في معدل النمو السكاني نتيجة اهتمام القيادة السياسية في مصر بالقضية السكانية، حسبما أكد الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، حيث أوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن الإرهاب والزيادة السكانية خطران على الدولة المصرية.

وقال"حسن"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، إن الأرقام الخاصة بمعدل النمو السكاني في 2017 تحسنت عن عام 2016، كما أن عام 2018 كانت أفضل من 2017 كون الإعلام عاد مرة أخرى يتحدث عن القضية السكانية بكل قوة، وهناك مشاركة من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بأهمية هذه القضية.

وأشار مقرر المجلس القومي للسكان، إلى أن معدل المواليد في العام الحالي شهد تحسنًا مقارنة بالعام الماضي، مستطردًا :" بس لسه قدامنا كتير، تظافر الجهود يجعلنا نستهدف تحقيق زيادة سكانية أقل من المتوقع، ومحتاجين خطاب ديني معاصر وخطاب وطني، ويجب على المواطن في الشارع أن يشعر بمدى خطورة القضية السكانية". وواصل كلامه قائلا:" بدأ يكون هناك توازن بين معدل النمو السكاني والنمو الاقتصادي وأن مصر تحقق طفرات في النمو الاقتصادي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كتب على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بمناسبة اليوم العالمي للسكان :" نحتفل اليوم معاً باليوم العالمي للسكان، تلك المناسبة السنوية العظيمة التي تهدف إلي زيادة الوعي لدي كافة شعوب العالم بالقضايا المتعلقة بالسكان والصحة والأسرة، وبذل الجهود على المستوى الدولي لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل إنسان باعتباره أغلى ما في الوجود. لقد احتضنت من قبل القاهرة المؤتمر العالمي للسكان والتنمية عام 1994، والذي ساهم في تعزيز الجهود الدولية في مجالي الصحة العامة الإنجابية، بما لهما من مردود مباشر على حياة الأسرة والمجتمع وتوفير الرعاية والتنشئة السليمة".

وتابع السيسي :" اليوم نؤكد مجدداً، في الذكرى الـ25 لانعقاد مؤتمر القاهرة، أهمية بذل المزيد من الجهد لجعل الصحة واقعاً يعيشه الجميع، وذلك من خلال صياغة رؤية شاملة للتغلب على التحديات التي تواجه مختلف الدول في هذا الصدد على اختلاف مستوياتها التنموية".