أغلقت نقابة المهن الموسيقية باب الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة ومقعد النقيب، بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية، ويتنافس على مقعد النقيب لولاية جديدة من 2019 إلى 2023، التى من المقرر إجراؤها فى الثلاثين من شهر يوليو الحالى، كل من هانى شاكر الذى شغل منصب النقيب فى الفترة من 2015 وحتى الآن، ومصطفى كامل الذى تولى نفس المنصب من 2013 حتى 2015، بعد ما خسر المواجهة أمام «شاكر» فى المرة الأولى بفارق 200 صوت، حيث حصل على 900 صوت، مقابل 1100 صوت.

وتقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة 46 عضواً، من بينهم نادية مصطفى، الدكتور رضا رجب، حلمى عبدالباقى، أحمد العيسوى، أسرار الجمال، الملحن مصطفى داغر، منال الغرباوى، مصطفى حلمى، محمد صبحى، منصور هندى، جميل محمد الشرقاوى، هشام زكى بلح، عادل محمد مصطفى، عدلى ياقوت، سيد السمان، أيمن أمين عبداللطيف، محمد أبواليزيد الغنيمى، الموسيقار حسن فكرى.

ومن المقرر فتح باب التنازلات والتراجع عن الترشيح خلال الفترة من 13 إلى 15 يوليو الحالى، ليتم تلقى الطعون فى الفترة من 16 إلى 18 يوليو الحالى، وسيتم إعلان الأسماء النهائية لخوض الانتخابات يوم السبت 20 يوليو، تمهيداً لإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 30 يوليو، والإعادة يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وسوف تجرى الانتخابات فى نادى المهن التمثيلية بالبحر الأعظم لأعضاء القاهرة، ولأعضاء الإسكندرية بمجمع عبدالمنعم جابر فى الشاطبى، وفى المنصورة بقاعة «جابى بلس»، وباقى الفروع تجرى الانتخابات بمقار النقابات الفرعية. وعلى الجانب الآخر، أخطرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، مديرية أمن مرسى مطروح ووزارة الداخلية، بمنع إقامة أى حفلات غنائية لمطربين يطلقون على أنفسهم مطربى المهرجانات، لكونهم من خارج النقابة، ولا ينتسبون لها، وليسوا مقيدين بها، وطلبت النقابة من وزارة الداخلية ومديرية أمن مرسى مطروح اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط المخالفين لهذا القرار.