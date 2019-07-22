أعلن وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، المعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، أنّه سيستقيل في حال أصبح بوريس جونسون رئيساً للوزراء، وأوضح أنّه سيستقيل قبل دعوته إلى حزم حقائبه وقال "أنا على يقين أنني لن أطرد إذ سأستقيل قبل الوصول إلى ذلك".

ومن المفترض أن يعلن الثلاثاء القادم، اسم رئيس الوزراء المقبل الذي سيختاره نحو 160 ألف عضو في حزب المحافظين. ويتنافس مرشحان لخلافة تيريزا ماي: وزير الخارجية جيريمي هانت وسلفه عمدة لندن السابق بوريس جونسون الأوفر حظاً. وسيتسلّم رئيس الوزراء الجديد منصبه الأربعاء القادم.

السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، قال إن بريطانيا منذ دخولها الاتحاد الأوروبي وهي منقسمه بشأنه، موضحا أنه عند دخولها للاتحاد كان هناك حالة انقسام كبيرة حوله وكذلك هو الحال أثناء محاولة الخروج.

وأضاف بيومي لـ"الوطن"، أنه توجد احتمالية لخروج بريطانيا من الاتحاد دون اتفاق، وهو ما سيشكل كارثة ضخمة للندن، مؤكدًا أن ذلك سيضر بالمصالح الإنجليزية بشدة، وهو ما يرفضه عدد من الوزراء المؤدين للبقاء في الاتحاد.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن إعلان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند عن رغبته في الاستقالة حال فوز بوريس جونسون رئيساً للوزراء، يأتي لأنه من المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ولأنه يعتقد أنه يوجد احتمالية للخروج من الاتحاد بدون شروط، وهو ما يشكل خطرا علي بريطانيا.

بينما قال سيد مجاهد خبير الشؤون الأوروبية، إن بريطانيا منقسمة داخليا حول الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن المعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد يتخوفون من الانسحاب من البريكست من دون شروط وهو ما يمثل خطرا للمصالح البريطانية الدولية.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أنه من المرجح خلال الفترة القادمة أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوربي من دون شروط أو اتفاقية واضحة، ذلك لعدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي حول الخروج، وهو ما يشكل تهديدا للمصالح البريطانية في العديد من الاتفاقيات السياسية والاقتصادية التي كانت قد وقعتها بصفتها عضو بالاتحاد.