التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة ونترشال الألمانية العاملة في مجال النفط ماريو ميهرين، وحضر اللقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وعبر الرئيس التنفيذي لشركة ونترشال عن سعادته، لما سمعه من الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن مناخ الاستثمار في مصر، والحوافز الجديدة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، في جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها رئيس الوزراء مع بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، وممثلي عدد من الشركات الألمانية، خلال الزيارة التي أجراها إلى ألمانيا مؤخرا.

وشكر ميهرين رئيس الوزراء والحكومة لما يجرى إنجازه في مصر، خلال الأعوام القليلة الماضية، ما جعل المستثمرين يشعرون بأنهم يستثمرون ويعملون في بيئة استثمارية آمنة وملائمة للاستثمار.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذي لونتر شال أشاد بمبادرة غاز شرق المتوسط، معتبرا المبادرة خطوة مهمة ورائدة في مجال تعزيز أمن الطاقة، وخدمة أهداف التنمية في المنطقة.

وأثنى على الجهود التي تقوم بها وزارة البترول في حل كل المشكلات التي تواجه الاستثمار في مجال الطاقة بمصر، مؤكدا أن شركة ونترشال تعتزم زيادة حجم استثماراتها في مصر.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون بين الوزارة وشركة ونترشال يسير بشكل جيد للغاية، مشيدا باتجاه العديد من الشركات الألمانية، لا سيما العاملة في مجال الطاقة بفتح مكاتب لها في مصر، خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس اهتمام تلك الشركات بالسوق المصرية.

ورحب رئيس الوزراء باعتزام الشركة زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدا استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس السيسي؛ لتصبح مصر محورا للطاقة في المنطقة.

وأضاف مدبولي أنه يتابع مع المجموعة التنفيذية المصغرة التي شُكلت تحت إشرافه المباشر، حل جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، من أجل ضمان استمرار تحسين البيئة الاستثمارية في مصر.