إصابة 5 أشخاص في انقلاب تاكسي بالغربية

شهد طريق "طنطا - كفر الشيخ"، حادث سير، وانقلاب سيارة تاكسي، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 2 في حالة خطيرة.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث سير على طريق "طنطا – كفر الشيخ" الدولي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب سيارة تاكسي، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مع السرعة الزائدة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص مقيمين بمدينة قطور، منهم 2 في حالة خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى طنطا الجامعي لإسعافهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق، وتم رفع حطام الحادث، وعودة حركة سير السيارات إلى طبيعتها.