فرنسا: ماضون في فرض عقوبات على شركات الإنترنت الأمريكية

أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم، على أن فرنسا ماضية في فرض عقوبات على شركات الإنترنت الأمريكية، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بـ "غباء" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على حد وصفه، على خلفية الضريبة على شركات الإنترنت، وذلك حسبما نقلت "العربية".

وأقرت فرنسا بشكل نهائي قانونا جديدا يقضي بفرض ضرائب على عمالقة الإنترنت، مثل جوجل وأمازون وفيس بوك، بالرغم من تهديدات الولايات المتحدة. وتشير تقديرات مجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الضريبة الجديدة قد تجلب 400 مليون يورو هذا العام و650 مليونا العام المقبل.