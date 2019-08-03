تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم السبت، المقر الجديد للأكاديمية العربية للنقل البحرى بمدينة العلمين، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية.

شملت جولة وزير التعليم العالي، تفقد عدد من إنشاءات المقر، ومن بينها المباني التعليمية ومبنى إسكان الطلاب والمزمع تشغيلها في المرحلة الأولى خلال سبتمبر 2019.

وأشاد وزير التعليم العالي بمستوى التجهيزات للمباني التعليمية، ومن المقرر أنَّ يجرى افتتاح 4 كليات وهي: طب الأسنان، الصيدلة، الذكاء الاصطناعي، الدراسات العليا".

الجدير بالذكر، أنَّ موقع الأكاديمية يقع بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 62 فدانَا، وتحتوي على 33 مبنى تعليمي وإداري وخدمي ومدرسة للتعليم الدولي بخلاف مباني الأنشطة الطلابية والملاعب ومركز الإبداع والمكتبة.

وجرى تزويد المقر بأحدث الوسائل التقنية والتكنولوجيا ليكون مقر ذكي "Smart Campus".