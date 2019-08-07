قال الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إن كافة الاستعدادات الصحية لتأمين لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة جاهزة، لتبدأ 17 أغسطس الجاري حتى 26 من الشهر نفسه في 18 لجنة.

وأضاف محافظ الدقهلية في تصريح صحفي، أنه تم توفير فرق الإشراف الطبي لكل لجان الامتحانات لتضم طبيب أو زائرة صحية، كما تم التوجيه للتأمين الصحي للإشراف على مدارس الحضر والتأكيد على هيئة الإسعاف لتوفير سيارة لكل موقع.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على مديري الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتأكد من وجود الإشراف الصحي، وتوفير الإسعافات الأولية بكل لجنة، والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب.

وأكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية، وتلقي البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال الحالات بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات.