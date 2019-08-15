أعلن الروائي محمد صادق، مؤلف رواية "هيبتا"، البدء في كتابة الجزء الثاني من الفيلم، الذي يحمل اسم الرواية، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وأوضح "صادق"، أن الفيلم سيكون من إنتاج شركة The Producers Films، وإخراج هادي الباجوري، حيث شارك في كتابة سيناريو وحوار هذا الجزء من الفيلم كل من محمد جلال ونورهان أبوبكر.

ووجه مؤلف رواية "هيبتا"، رسالة إلى جمهوره، قال فيها: "وعشان أنا بحب أبقى قد الحلم وقد كل تحدي جديد، اخترت ناس يبقوا كتف وضهر في الحلم معايا عشان نعرف تقدم حاجة تتفوق على كل اللي فات، حاجة طالعة من جوانا عشان تعرف توصل لقلوب الناس، عشان كده مبسوط إني أعلن لكم النهاردة أخيرا شركاء حلم فيلم هيبتا 2 .. المناظرة الأخيرة".

وكان السيناريست وائل حمدي، قد كتب سيناريو وحوار الجزء الأول من الفيلم، حيث شارك في بطولته كل من ماجد الكداوني وعمرو يوسف وجميلة عوض وأحمد مالك ودينا الشربيني، وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض بمصر.