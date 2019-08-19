استقبلت مستشفى المحلة العام بمديرية الصحة في الغربية، فجر اليوم، 28 حالة إصابة بالتسمم من بينهم رجال وسيدات وأطفال، إثر تناولهم وجبات "جاتوه" فاسدة، خلال حضورهم حفل زفاف عروسين بإحدى القرى السياحية على طريق "المحلة - طنطا".

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة، باستقبال مستشفى المحلة العام 28 حالة تسمم جماعي في حالة إعياء شديده، لتناولهم وجبات حلوى في حفل زفاف عروسين بدائره المركز بإحدى قاعات الأفراح بقرية سياحية شهيرة.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الحادث لمباشرة تقديم الخدمات والرعاية الصحية اللازمة، لإسعاف جميع المصابين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور جمال شادي، مدير مستشفى المحلة العام أن أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى رفعت حالة الطوارئ والتأهب القصوى، لاستقبال ما يقترب من 28 حالة تسمم جماعي في حفل زفاف عروسين نتيجه تناولهم وجبات حلوى "جاتوه"، ما جعلتهم يصابون بوعكات صحية كادت أن تفتك بحياتهم لولا الإسعافات الأوليه وتقديم الخدمات العلاجية اللازمه لتأمين أرواحهم جميعا.