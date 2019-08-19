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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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ضبط 15 طن ملح و"مخللات" غير صالحة للاستهلاك بمصنع غير مرخص بالجيزة 

ضبط 15 طن ملح و"مخللات" غير صالحة للاستهلاك بمصنع غير مرخص بالجيزة 

أستاذ بـ هندسة أسيوط: فوزي بجائزة الدولة التشجيعية تتويج لدعم الجامعة

أستاذ بـ هندسة أسيوط: فوزي بجائزة الدولة التشجيعية تتويج لدعم الجامعة

ضبط 3 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال" لحيازتهم كمية من المخدارات

ضبط 3 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال" لحيازتهم كمية من المخدارات

"رياضة النواب" لـ"الاتحادات الرياضية": اتعلموا من منتخب اليد

"رياضة النواب" لـ"الاتحادات الرياضية": اتعلموا من منتخب اليد

ضبط 860 قضية تموينية و5216 سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

ضبط 860 قضية تموينية و5216 سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

"الداخلية" تستخرج جوازي سفر لمسنين في الغربية

"الداخلية" تستخرج جوازي سفر لمسنين في الغربية

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البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

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