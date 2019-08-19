سجل الفائض التجاري الياباني مع الولايات المتحدة ارتفاعا بأكثر من 15% في يوليو، بحسب ما أظهرت بيانات اليوم، فيما يستعد العملاقان الاقتصاديان لاستئناف مفاوضات حول اتفاق للتبادل الحر.

ووفق أرقام وزارة المال اليابانية، بلغ الفائض مع واشنطن 579.5 مليارات ين (5.5 مليار دولار) الشهر الماضي، أي بارتفاع نسبته 15.6% على أساس سنوي، للشهر الخامس على التوالي.

وارتفعت واردات اليابان من الولايات المتحدة بنسبة 3.5%، في مقدمتها الطائرات والنفط الخام، لكن صادراتها سجلت ارتفاعا نسبته 8.4% تتقدمها معدات صناعة الشرائح ومعدات البناء.

وأظهرت البيانات أن اليابان سجلت عجزا تجاريا إجماليا قدره 249.6 مليار ين الشهر الماضي، أي بزيادة نسبتها 9.8% على أساس سنوي، وبلغ العجز التجاري الياباني مع الصين - للشهر الـ16 على التوالي- 383.8 مليار ين، وبلغ العجز التجاري الياباني مع الاتحاد الأوروبي 67.9 مليار ين.

والعلاقة بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وثيقة، لكن الرئيس الأمريكي طالما قال إن طوكيو لديها أفضلية في التجارة الثنائية ودعا إلى علاقات "أكثر عدلا"، وخلال زيارة إلى اليابان في مايو قال ترامب، إنه يتوقع الإعلان عن "بعض الأمور" بشأن المفاوضات التجارية في اغسطس، لكن لم يتم تحديد أي موعد نهائي لاتفاقية.

ومن المتوقع، أن يلتقي كبيرا المفاوضين التجاريين وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر في واشنطن يومي الأربعاء والخميس.