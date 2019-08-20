عاقبت، اليوم، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، شقيقان بالسجن المشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة.

قال مصدر قضائي، إن المحكمة قضت في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد.ب" 48 عاما، وشقيقه "منصور.ب" 43 عاما، مقيمان بقرية سلاقوس بمركز العدوة، لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بداخل القرية.

وأفادت التحريات الأمنية التي أجريت بمعرفة رئيس مباحث مركز شرطة العدوة المقدم أحمد عبد العظيم أحمد محمد درويش، أنه بناءا على إذن النيابة العامة الصادر له انتقل حيث يقطن المتهم الأول، وبالدلوف لمسكنه أبصر حفر كبيرة وكذا أدوات حفر "فأس، كوريك، غلق جلد، جردل بلاستك، بقصد التنقيب عن الآثار.

وأفاد تقرير المعاينة الوارد من الإدارة الهندسية بالعدوة لمنزل المتهم الأول والحفرة الكبيرة التي به محلا الواقعة، تبين أن الحفرة تقع في الحجرة الموجودة على يمين المدخل بعمق يزيد عن ثلاث أمتار وأبعاد حوالي 2 متر عرض وطبيعتها ليست إستعمالا للصرف نهائيا.

وقد أحال المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال، المتهميان إلى المحاكمة في 28 من شهر فبراير الماضي، لقيامهما بقرية سلاقوس دائرة مركز العدوة بإجراء أعمال الحفر والتنقيب، بغير ترخيص، بقصد الحصول على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات، وتداولت القضية أمام المحكمة التي أطلعت على أقوال المتهمين واستمعت لأقوال الشهود وتحريات المباحث وتقرير المعانية الوارد من الإدارة الهندسية بالعدوة لمنزل المتهم الأول والحفرة الكبيرة محلا الواقعة، وأصدرت قرارها المتقدم بالسجن المشدد حضوريا على المتهمان خمسة عشر عاما وغرامة مليون جنية.