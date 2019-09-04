"آبار وسدود ومحطات مياة وكهرباء".. أبرز جهود مصر لتنمية أفريقيا

الحديث عن الجهود التنموية المصرية في أفريقيا، تصدر مناقشات لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع المرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، والتي تشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي.

وخلال اللقاء أوضح الرئيس السيسي الجهود المصرية في قارة أفريقيا والتي تتمثل في دعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في أفريقيا، خاصةً في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والسكك الحديدية، لتوفير واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية المقبلة.

"الوطن" تستعرض في التقرير التالي أبرز الجهود المصرية للقارة الأفريقية في مجال التنمية

- "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية" أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام القمة الـ23 للاتحاد الأفريقي في يونيو 2014، وتهدف لتوفير مزيد من الموارد والدعم للأشقاء الأفارقة من خلال التعاون في التدريب والدعم الفني المقدم من مصر للدول الأفريقية، وتملك الوكالة المصرية علاقات تعاون ثلاثي مع عدد من الدول وهيئات التنمية الدولية مثل (البنك الإسلامي للتنمية - الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية التابع لجامعة الدول العربية - وكالة التعاون الدولية اليابانية "الجايكا).

- "منتدى أفريقيا" جاءت إقامته بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في المشروعات القابلة للتمويل، وعقدت له ثلاث دورات في أعوام 2016، 2017، 2018، وعقدت جميعها بمدينة شرم الشيخ، وهو إحدى ركائز الاستراتيجية المصرية في التحرك تجاه القارة الأفريقية.

قبل "منتدى أفريقيا".. أبرز جهود القارة السمراء في مكافحة الفساد

- وأقامت مصر عددا من المشروعات في الدول الأفريقية أبرزها إنشاء 5 سدود، وحفر 75 بئرا جوفية، وميكنة 2 بئر جوفي لتوفير مياه الشرب النقية بأوغندا، بالإضافة إلى حفر 180 بئرا جوفية في كينيا، و60 بئرا جوفية في تنزانيا، و10 آبار جوفية بإقليم دارفور، فضلاً عن تنفيذ 6 محطات مياه شرب جوفية لتوفير مياه نقية لمواطني مدينة جوبا بجنوب السودان، وتدريب 437 متدربا أفريقيا من خلال أكثر من 35 دورة في مجال الإدارة على المستوى الحقلي وتصميم وصيانة السدود وغيرها.

- أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تسعى إلى إنشاء 22 مزرعة نموذجية بحلول 2020، في إطار دعم التوجه المصري إلى أفريقيا، والتي أنشئ منها حتى الآن ثماني مزارع، وقد افتتحت القاهرة، منتصف سبتمبر 2018، مزرعة نموذجية على مساحة 2500 فدان بمدينة كوبالي في دولة زامبيا، وتبلغ مساحتها مزرعة 6 آلاف فدان، وما زال العمل جاريًا لتنفيذ عدد من المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني في دول مالي وكينيا وإريتريا، حسب الهيئة العامة للاستعلامات.

- شاركت مصر في تدشين صندوق استثماري موحد مع دولتي إثيوبيا والسودان، في فبراير 2018، ويهدف الصندوق تفعيل بنود التعاون التجاري والتنموي للبنية التحتية للدول الثلاث، وبخاصة في مجال الصحة والتربية والتعليم والخبرات الفنية والهندسية التي تمتلكها القاهرة في مجال الأمن والمياه والصحة.

- وتشارك مصر في عدد من المشروعات مع الدول الأفريقية منها مشروع "القاهرة- كيب تاون"، يعد أطول مشروع لربط دول شمال أفريقيا بدول الجنوب وبدأت مصر تنفيذ المرحلة الأولي منه وسيمر المشروع عبر 9 دول أفريقية هي (مصر، والسودان، وكينيا، وإثيوبيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي، والجابون، وحتى كيب تاون عاصمة جنوب أفريقيا)، ويهدف لتسهيل حركة الاستثمارات بين هذه الدول، ومشروع "الربط الكهربائي بين أفريقيا وأوروبا"، يستهدف ربط مصر بدول القارتين الأفريقية والأوروبية، عن طريق إمداد دول القارتين بالكهرباء عن طريق الأبراج المعدنية العابرة للحدود.

- وتشارك مصر أيضا في مشروعات إنشاء سكة حديد تربط دول أفريقيا ببعضها البعض، مشروع الربط المائي "الإسكندرية - فيكتوريا"، ويساهم المشروع في عمل نهضة إقليمية لكل دول حوض النيل، ما سيكون له تأثير إيجابي على حركة التجارة والصناعة والسياحة على طول الممر الملاحي.